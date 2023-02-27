Губернатор Брянской области Богомаз оценил идею обязательных курсов военной подготовки для чиновников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с Daily Storm прокомментировал инициативу депутата Анатолия Выборного по поводу обязательных курсов военной подготовки для всех госслужащих. По мнению Богомаза, губернаторам стоит в первую очередь обращать внимание на экономическое развитие субъекта.





«Я — майор запаса ВДВ. Я сказал про себя. Я не знаю, как для чиновников, а губернаторам нужно сегодня ориентироваться на экономическое развитие. Промышленность, сельское хозяйство развивать — все, что касается экономического развития региона. И плюс безопасность региона», — уверен Александр Богомаз.





На вопрос, нужно ли губернаторам участвовать в оборонительных мероприятиях, он ответил коротко: «Кухарка должна печь, военный — охранять».





Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в правительство с инициативой обязать чиновников проходить курсы военной подготовки. Об этом пишут «Известия». По мнению Выборного, такие занятия помогут госслужащим лучше ориентироваться в условиях СВО и быть готовыми к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. Причиной обращения депутата в правительство стало несколько писем, полученных им от российских граждан.





Парламентарий также полагает, что главы субъектов и их команды должны быть готовы помогать местным жителям, а также организовывать оборонительные мероприятия.





«Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости», — заявил изданию зампред комитета Госдумы по безопасности.





Выборный призвал и других парламентариев поддержать его инициативу. По его мнению, наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием для государственных служащих.