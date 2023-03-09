В РАН рассказали, ждать ли революцию в Грузии и стоит ли за протестующими Запад

В конце февраля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент два законопроекта об иноагентах, лишающих страну перспективы вступить в Евросоюз. Это вызвало негодование среди грузинской оппозиции. В результате 7 марта более тысячи человек вышли на протесты против принятия документа. 9 марта инициаторы проекта пообещали не принимать закон, однако забастовщики не намерены прекращать митинг. В разговоре с Daily Storm эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Андрей Арешев объяснил, нужен ли Грузии этот закон и ждать ли в этой стране революцию.
Любые шаги грузинской власти, направленные против политики Евросоюза, будут использоваться Западом для дестабилизации ситуации в Грузии, уверен Арешев. Сам закон об иноагентах действует во многих государствах.
«Очевидно, что если правящая партия выступила с инициативой такого законопроекта, значит, они [власти] сочли его необходимым. Законопроект достаточно типовой — он существует и в Америке, и в России, во многих других странах», — заявил Арешев.
По словам политолога, западные страны недовольны позицией партии «Грузинская мечта» и ее представителя Ираклия Гарибашвили по вопросу российско-украинского конфликта. Сейчас Запад нуждается во втором фронте на Кавказе и пытается испортить отношения между Москвой и Тбилиси.
«Документ уже отозван, но тем не менее оппозиционеры заявили, что они будут продолжать протесты. Это не более чем предлог, не более чем спусковой крючок, для того чтобы подвинуть внутриполитическую ситуацию в Грузии в нужном для Запада направлении. Получится ли это — сейчас сказать достаточно сложно», — указывает Арешев.
Несмотря на то что правящая партия была вынуждена отозвать законопроект, она «вряд ли собирается добровольно уступать власть», считает политолог.
Сейчас протестующие усиленно пытаются запустить сценарий революции, предположил Арешев. Однако пока беспорядки не носят критического характера и власти грамотно подавляют восстание. «Мы видим, что уличные крикуны настроены решительно. Другой вопрос — насколько они организованы», — заключил собеседник.
7 марта в Грузии в первом чтении приняли законопроект об иноагентах. За проголосовали 76 человек, против — 13. Всего в парламенте 139 депутатов. В тот день в центре грузинской столицы началась акция протеста оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» против принятия законопроекта.
После того как документ был одобрен, ситуация обострилась. Митингующие стали метать в полицейских коктейли Молотова и камни. Силовикам пришлось применять водометы, слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули, чтобы усмирить людей.
9 марта после двухдневных беспорядков правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект. Однако представитель «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что митинги продолжатся. По его словам, только эти протесты — гаранты того, «что страна станет частью Запада».