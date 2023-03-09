Новости
Новости
St
В РАН рассказали, ждать ли революцию в Грузии и стоит ли за протестующими Запад
На улицах Тбилиси не стихают митинги против закона об иноагентах; бунтующих разгоняют слезоточивым газом и минометами Коллаж: Daily Storm
Мнения

В РАН рассказали, ждать ли революцию в Грузии и стоит ли за протестующими Запад

На улицах Тбилиси не стихают митинги против закона об иноагентах; бунтующих разгоняют слезоточивым газом и минометами

Коллаж: Daily Storm

В конце февраля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент два законопроекта об иноагентах, лишающих страну перспективы вступить в Евросоюз. Это вызвало негодование среди грузинской оппозиции. В результате 7 марта более тысячи человек вышли на протесты против принятия документа. 9 марта инициаторы проекта пообещали не принимать закон, однако забастовщики не намерены прекращать митинг. В разговоре с Daily Storm эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Андрей Арешев объяснил, нужен ли Грузии этот закон и ждать ли в этой стране революцию.


Любые шаги грузинской власти, направленные против политики Евросоюза, будут использоваться Западом для дестабилизации ситуации в Грузии, уверен Арешев. Сам закон об иноагентах действует во многих государствах.


«Очевидно, что если правящая партия выступила с инициативой такого законопроекта, значит, они [власти] сочли его необходимым. Законопроект достаточно типовой — он существует и в Америке, и в России, во многих других странах», — заявил Арешев.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

По словам политолога, западные страны недовольны позицией партии «Грузинская мечта» и ее представителя Ираклия Гарибашвили по вопросу российско-украинского конфликта. Сейчас Запад нуждается во втором фронте на Кавказе и пытается испортить отношения между Москвой и Тбилиси.


«Документ уже отозван, но тем не менее оппозиционеры заявили, что они будут продолжать протесты. Это не более чем предлог, не более чем спусковой крючок, для того чтобы подвинуть внутриполитическую ситуацию в Грузии в нужном для Запада направлении. Получится ли это — сейчас сказать достаточно сложно», — указывает Арешев.


Несмотря на то что правящая партия была вынуждена отозвать законопроект, она «вряд ли собирается добровольно уступать власть», считает политолог.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Фото: РИА Новости / Sputnik

Сейчас протестующие усиленно пытаются запустить сценарий революции, предположил Арешев. Однако пока беспорядки не носят критического характера и власти грамотно подавляют восстание. «Мы видим, что уличные крикуны настроены решительно. Другой вопрос — насколько они организованы», — заключил собеседник.

7 марта в Грузии в первом чтении приняли законопроект об иноагентах. За проголосовали 76 человек, против — 13. Всего в парламенте 139 депутатов. В тот день в центре грузинской столицы началась акция протеста оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» против принятия законопроекта.


После того как документ был одобрен, ситуация обострилась. Митингующие стали метать в полицейских коктейли Молотова и камни. Силовикам пришлось применять водометы, слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули, чтобы усмирить людей.


9 марта после двухдневных беспорядков правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект. Однако представитель «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что митинги продолжатся. По его словам, только эти протесты — гаранты того, «что страна станет частью Запада».

#грузия #политика #протесты #митинг #иноагент
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»