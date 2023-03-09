В РАН рассказали, ждать ли революцию в Грузии и стоит ли за протестующими Запад

В конце февраля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент два законопроекта об иноагентах, лишающих страну перспективы вступить в Евросоюз. Это вызвало негодование среди грузинской оппозиции. В результате 7 марта более тысячи человек вышли на протесты против принятия документа. 9 марта инициаторы проекта пообещали не принимать закон, однако забастовщики не намерены прекращать митинг. В разговоре с Daily Storm эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Андрей Арешев объяснил, нужен ли Грузии этот закон и ждать ли в этой стране революцию.





Любые шаги грузинской власти, направленные против политики Евросоюза, будут использоваться Западом для дестабилизации ситуации в Грузии, уверен Арешев. Сам закон об иноагентах действует во многих государствах.





«Очевидно, что если правящая партия выступила с инициативой такого законопроекта, значит, они [власти] сочли его необходимым. Законопроект достаточно типовой — он существует и в Америке, и в России, во многих других странах», — заявил Арешев.