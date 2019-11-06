15 боевиков уничтожены при нападении на пограничный пост в Таджикистане

В ночь с 5 на 6 ноября на пограничную заставу между Таджикистаном и Узбекистаном напали двадцать вооруженных человек. В ходе атаки неизвестные захватили пять автоматов АКМ, но позднее были окружены, 15 из них были уничтожены, еще пять — задержаны. Об этом сообщили в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).





«В ночь на 6 ноября 2019 года в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», — приводит слова представителей службы ТАСС.





В пресс-центре отметили, что нападавшие оказались окружены работниками силовых структур Таджикистана. Во время операции погибли один сотрудник милиции и один солдат Пограничных войск, из нападающих были убиты 15 человек.





По факту происшествия в настоящее время создана оперативно-следственная группа, ведется расследование. РИА Новости со ссылкой на представителя пограничных войск Узбекистана сообщает, что узбекская сторона также в курсе произошедшего и ведет разбирательство вместе с таджикскими коллегами.





Пограничная застава «Ишкобод» расположена в районе Рудаки на расстоянии около 60 километров к западу от столицы, на таджикско-узбекской границе.