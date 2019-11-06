РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах

МВД вместе с Роскомнадзором, ФСИН и ФСБ до 30 июля 2020 года должны будут проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи в местах лишения свободы для борьбы с дистанционным мошенничеством. Об этом сообщил источник РБК, ссылаясь на соответствующее поручение коллегии МВД от 1 ноября.





Эта и другие меры по противодействию киберпреступлениям сейчас обсуждаются, подтвердил изданию представитель компании Group-IB, специализирующейся на обеспечении информационной безопасности.





1 ноября МВД объявило о создании новых подразделений по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ИТ-технологий. Подразделения должны появиться в центральном аппарате ведомства, а также в его территориальных органах, рассказывала официальный представитель МВД Ирина Волк.





Осенью 2018 года Госкомиссия по радиочастотам создала рабочую группу, которая будет противодействовать использованию мобильных устройств осужденными и подозреваемыми, находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.





Сам Иванов считает, что наиболее эффективный способ — «ограничение сотовым оператором оказания услуг в определенной локации». Он добавил, что среди работников исправительных учреждений уже действует запрет на использование сотовой связи на их территории.





В 2016 году ФСИН сообщила, что в местах лишения свободы есть нелегальные кол-центры. Служба безопасности одного из крупнейших российских банков в ноябре 2018 года сообщила о 280 нелегальных кол-центрах в исправительных учреждениях, занимающихся телефонным мошенничеством, писали «Ведомости».





Согласно статистике Генпрокуратуры, в январе-августе 2019 года число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, выросло на 67%, до 180 тысяч.