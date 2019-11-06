AP: Трамп оставит 800 военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений

Президент США Дональд Трамп намерен оставить в Сирии расширенную военную миссию, состоящую из 800 или более американских солдат, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в силовых структурах США. Согласно новому плану Белого дома, военные будут защищать территории сирийских курдов. Размер миссии также означает, что Трамп не выполнит своих предыдущих обещаний по выводу большинства сил США, находящихся в Сирии.





По новому плану, американские войска будут защищать большую часть территорий сирийских курдов — от провинции Дейр-эз-Зор до Эль-Хасаки (это почти 150 километров), но пока еще неясно, где именно там будет действовать американская миссия. Такое решение позволит силам Штатам предотвратить возвращение в регион террористических организаций, а также ограничить влияние на него соседнего Ирана.





Решение Трампа вызывает также ряд юридических вопросов: что конкретно защищают американские солдаты и смогут ли они наносить удары по сирийским, российским или другим силам в том случае, если те попытаются вернуть под контроль правительства Сирии нефтяные месторождения. Предположительно, максимум полномочий по американским законам они получат, если эксперты сумеют доказать опасность попадания этих земель в руки террористов.





Наконец, план Белого дома, скорее всего, ставит крест на обещании Трампа вернуть 1200 американских солдат, находящихся в Сирии. По данным источников агентства, для поддержания миссии планируется выделить не менее 800 солдат, включая 200, находящихся на базе аль-Танф на юге страны.





Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что США возводят две новые базы в богатом нефтью регионе Сирии — провинции Дейр-эз-Зор. В эту зону направлены строительная и боевая техника, тяжелое вооружение, боеприпасы и дополнительный контингент в 250-300 солдат.





Дамаск в конце октября в жесткой форме требовал от США покинуть нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Как заявил замглавы международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, все нефтяные поля на востоке Сирии будут возвращены под контроль правительства страны. Он допустил возможность проведения для этого военной операции.