Администрация США не нашла признаков вмешательства РФ в грядущие выборы президента

В свою очередь дипмиссия РФ в США сообщила, что волна публикаций в американских СМИ, заявляющих о «враждебных действиях Москвы», спровоцирована самим Вашингтоном. Дипломаты отметили, что в Штатах полученные от российской стороны ответы или уточнения зачастую не печатаются, чтобы продвигать «абсурдные тезисы». Вторая причина — публикуя позитивные материалы о России, американские издания рискуют быть дискредитированными.





«Пропагандистские клише о русских хакерах, олигархах и т.д., поселившиеся с подачи вашингтонского истеблишмента в американской прессе, не способны заменить реальное положение вещей. Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию», — заключили в посольстве.





После президентских выборов 2016 года Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс в Штатах, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии США. При этом главу Белого дома Дональда Трампа заподозрили в сговоре с Россией.





В мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование о «вмешательстве» России, однако за два года доказательства связи Трампа и Кремля так и не были приведены. Несмотря на публикацию доклада Мюллера, в котором указано, что глава Белого дома не связан с Россией, ряд американских СМИ и политических оппонентов Трампа продолжают утверждать, что действующий президент «действует по указке Кремля». Москва с начала скандала категорически опровергала все обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».