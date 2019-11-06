Правительство составило список угроз, из-за которых могут изолировать рунет

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности интернета, функционирующего на территории России. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа. В перечне, например, — распространение запрещенной в стране информации и уязвимость к попыткам несанкционированного доступа. Предполагается, что рунет в случае реальных угроз его безопасности изолируют.





Проект постановления кабмина со списком угроз находится на согласовании профильных министерств, сообщил источник агентства.





В документе указано, что под угрозой безопасности функционирования в России интернета предлагается понимать нарушение его способности «противостоять попыткам несанкционированного доступа к ее техническим и программным средствам, <...> из-за которых может быть нарушена ее работа, а также связанным с распространением запрещенной в РФ информации».





Кроме того, для устойчивости интернета в РФ кабмин называет опасной «угрозу, при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части ее элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера».





Под угрозой целостности Сети следует понимать опасность «нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями», считают в правительстве.





Также в документе отмечены угрозы осуществления кибератак «и других, как преднамеренных, так и непреднамеренных информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование». Кроме того, правительство считает опасной ситуацию, когда россиянам могут быть недоступны онлайн-ресурсы органов федеральной и региональной власти и местного самоуправления. В постановлении также указаны «угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи операторов».





С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон «о суверенном рунете» — ряд поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки позволят кабмину в ряде случаев «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования» в случае «возникновения угроз стабильной работе Сети в России».





Предполагается, что операторы связи получат у Роскомнадзора оборудование, которое позволит обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование сети Интернет на территории России», в том числе и в случае «отключения России от мировой Сети». Техника позволит фильтровать трафик при помощи DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), блокируя доступ к запрещенным в РФ сайтам.