Лавров: Deutsche Welle признала свою поддержку летних протестов в Москве некорректной

Немецкое издание Deutsche Welle признало некорректным свое освещение летних протестов в Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его ведомство не считает нужным как-то ограничивать из-за этого свободу СМИ, подчеркнул глава МИД. Он обратил внимание на действия других стран, где российских журналистов и дипломатов не допускают до некоторых публичных мероприятий — по мнению Лаврова, это является попыткой ввести политическую цензуру.





«Когда Дойче Велле опубликовала по сути приглашение россиянам использовать предлагаемые оппозицией маршруты для участия в несанкционированной акции, это что, политическая реклама или что? Мы пригласили представителя Дойче Велле, они признали, что это было не очень-то корректно в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело освещать, а другое готовить или зазывать людей», — сказал Лавров на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий».





Глава МИД РФ отметил, что в связи с этим инцидентом никаких ограничений для СМИ вводиться не будет. Лавров также напомнил, что на работу российских журналистов в других странах нередко накладывают ограничения. «Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия», — сказал министр, напомнив о прошедшей в Лондоне «Конференции по свободе СМИ», на которую не допустили россиян.





По мнению Лаврова, подобные происшествия свидетельствуют о попытках некоторых стран нарушить свободу СМИ, поделив их на «своих» и «чужих». «А если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — пояснил он.





Министр также напомнил о принятых в 1990-х годах обязательствах в отношении свободы СМИ. «Необходимость четкого, без оговорок, переподтверждения обязательств очевидна, поскольку в последнее время о них старательно забывают именно те, кто инициировал их принятие в 90-е годы прошлого века», — заключил министр.





Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России обнаружила у издания Deutsche Welle признаки иностранного агента. К такому мнению комиссия пришла после заключения эксперта-лингвиста. Он по запросу Госдумы исследовал, в частности, запись журналистов «Москва, выходи!», которую разместили 27 июля в Twitter. По его мнению, они призывали граждан РФ к участию в несанкционированных акциях.





Также глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что в действиях журналистов и медиахолдинга усмотрены признаки оправдания экстремизма. Речь шла о поддержке в материалах Deutsche Welle блогера Владислава Синицы, призывавшего к насилию в отношении детей правоохранителей.