Курирующий мусорную реформу замминистра природы ушел в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природы и экологии Владимира Логинова, курирующего переработку отходов, а также госполитику в сфере охраны окружающей среды. В документе указано, что Логинова освободили от должности по его же просьбе.





«Освободить Логинова Владимира Григорьевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении Дмитрия Медведева.





Дмитрию Логинову 54 года, он был назначен заместителем главы Минприроды 30 ноября 2018 года. В ведомстве сообщали , что в обязанности Логинова входит контроль и координация работы департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.





Логинов находится на госслужбе с 1997 года, до 2000-го он был гендиректором ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе, а в 2000—2002 годах занимал пост замминистра сельского хозяйства. С 2002-го по 2009 год он руководил «Союзплодоимпортом», а позднее, до назначения в Минприроды, возглавлял Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов Воронежской области.





С 1 января 2019 года в России заработала новая система обращения с отходами — так называемая мусорная реформа. Контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества компаний к крупным региональным операторам, выбранным по конкурсу властями регионов. Также были введены единые тарифы на вывоз мусора. Для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — проведение мусорной реформы отсрочили на три года.