Появились кадры с места боя террористов и пограничников на заставе в Таджикистане

В ведомстве сообщили, что еще 3 ноября боевики ночью незаконно перебрались из пограничного уезда Калаи-Зол в Афганистане в Кубодиенский район Таджикистана. В ГКНБ заявили, что цель у террористов была конкретная цель — провести теракты.





На допросах оставшиеся в живых боевики признались, что застава «Ишкобод» являлась «наиболее удобным местом» для того, чтобы после нападения бандитам можно было проникнуть на территорию республики.





Инцидент на границе случился в ночь с 5 на 6 ноября. В ходе атаки боевики захватили пять автоматов Калашникова, однако были окружены. 15 из них силовики уничтожили, еще пятерых — задержали. Также при обороне заставы солдат пограничных войск и один милиционер.





После попытку террористов проникнуть в Таджикистан со стороны Афганистана в Душанбе и близлежащих районах приняты особые меры безопасности: общественные места находятся под усиленным контролем силовиков, тщательно проверяются машины с тонированными стеклами.





По факту произошедшего была создана оперативно-следственная группа. Узбекская сторона также в курсе инцидента и ведет разбирательство вместе с таджикскими коллегами.





Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более одной тысячи 300 метров. Застава «Ишкобод» находится в районе Рудаки на расстоянии около 60 километров к западу от Душанбе.