Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной. Оно продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля, говорится в сообщении на сайте Кремля.





Министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову были отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. При этом военные должны быть готовы пресечь возможные провокации со стороны противника.





Москва исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ.





Ранее к прекращению огня на Пасху призывал президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что украинская сторона готова к переговорам о перемирии в любом формате — полном, энергетическом, на море и в небе.





В Кремле тогда отмечали, что не видят со стороны Украины «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию.