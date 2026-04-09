Музеи Москвы посетили более 7 миллионов раз с помощью сервиса «Мосбилет»

Сервис «Мосбилет» отмечает первый год с момента запуска. За это время с его помощью жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз, сообщили в пресс-службе.





В сервисе можно приобрести билеты на мероприятия музеев, культурных центров и галерей города. За год работы москвичи посетили около 80 технологичных и интерактивных выставок и приобщились к порядка 15 знаковым музейным проектам.





Гости любовались картинами, скульптурами и декоративным искусством, осматривая их на экскурсиях и с аудиогидами, удивлялись современным технологиям и интерактивным арт-объектам.





В честь дня рождения «Мосбилет» дарит промокоды на посещение трех столичных музеев до конца апреля. Их можно найти на странице сервиса bilet.mos.ru/1god. Скидка действует при покупке взрослых билетов до 12 апреля. Промокоды будут регулярно обновляться в течение нескольких недель.