Виновата человеческая алчность. Чиновники объяснили, почему жители Московской области страдают от паводков

Не только Дагестан, но и Подмосковье страдает от паводков. В разных частях области местные жители жалуются на затопления. Руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский рассказал Daily Storm, какие меры по спасению утопающих уже проведены. По его словам, ситуация стабилизируется, но может повториться и в последующие годы. Виной тому человеческая алчность. Вопреки всем предупреждениям госорганов люди продолжают строить жилые дома на участках в поймах рек, где риск подтопления высок.





— Сергей Витальевич, расскажите, есть ли те, кто физически пострадал из-за потопа в Подмосковье?





— Пострадавших нет, потому что подтопления носят некатастрофический характер. Это не прорыв дамбы, как в Дагестане, или гидротехнических сооружений. Это подъем уровня воды. Касается он больше садовых товариществ, которые на своих участках построили, будем так говорить, капитальные строения. В частности, на реке Шерна вчера был всплеск в Богородском округе. Река поднялась спонтанно из-за схода талых вод из лесных массивов.





В нашем подразделении в ежедневном режиме ведется мониторинг данной ситуации. Вчера было около 30 подтопленных участков, сегодня — на 30 меньше. Обращение граждан поступает через систему 112, туда сразу прибывает оперативная группа. По округам, в зависимости от места локации заявителя. Узнают количество участков, которые имеют подтопление. Опрос жителей на предмет эвакуации, таких у нас не было.





Подтопление участка есть, но оно не влияет на здоровье. Да, нарушает качество жизни - чтобы выйти, надо теперь надеть сапоги, к примеру. При необходимости, если кто-то имеет какие-то проблемы самостоятельного надевания сапог, то доставляются продукты питания и при необходимости лекарства.





— В каких еще районах фиксируется затопление?





— В Луховицах у нас населенные пункты, отрезанные паводком от дорожного сообщения. Там организованы переправы на плавающих транспортерах, два транспортера работают. Где возможно, используется техника высокой проходимости. Это, как правило, КамАЗ, на котором перевозятся и люди, и доставляются продукты, и медицинские средства. По пожарной безопасности в отдельных населенных пунктах выставлены отдельные пожарные посты.





Ситуация на постоянном контроле у руководства области и дежурных сил и средств. В муниципалитетах это органы повседневного управления, это и ДДС, которые всю информацию через себя пропускают и доводят. На региональном уровне это ЦУКС Московской области МЧС России, Главное управление МЧС по Московской области, которое является компилятором всех заявок и направлением сил и средств по этим заявкам.





— Есть какие-то данные по общему количеству пострадавших домов и хозяйств?





На сегодня их порядка 170 участков, 12 придомовых территорий и 13 участков дорог. Вчера цифра, например, была 270 участков. Гидромет присылает нам в ежедневном режиме информацию. В целом, сейчас идет спад уровня. То есть критические отметки, будем так говорить, пройдены. Мы с 27 апреля контролируем ситуацию. Это уже вторая неделя, когда всплеск обращений граждан пошел.





В районе затопления три-четыре реки, самая крупная - Клязьма. Вот они все на спад шли, а река Шерна внезапно выстрелила. И вот сразу прирост был до 273 приусадебных участков. Сегодня уже 177. То есть пик прошел, но сейчас вот погода ухудшилась, дождь и снег. Было 5 вызовов по Богородскому городскому округу через 112. А сегодня с утра не было ни одного. То есть ситуация на увеличение не пошла.





— Есть ли уже информация, сколько строений будет восстановлено за счет государства?

С муниципальных образований пока мы эту информацию не собирали. Когда мы будем подводить итоги паводка, эту информацию нам будут предоставлять.





— Будут ли приняты меры, чтобы эта ситуация с выходом воды из берегов не повторилась в будущем?





— Снег — это погодное явление, только кто-то наверху там может это исправить. А касаемо выхода рек ежегодно разрабатывается план мероприятий. Это чистка русел рек, освобождение берегов, уборка заторов, борьба с бобровыми плотинами - в отдельных муниципалитетах актуально. Потом чернение льда проводилось, взрывные работы в Талдоме для недопущения заторов. Эта работа ведется постоянно.





Под эгидой ГУ МЧС создана межведомственная комиссия, проведены заседания, определены горячие точки, определены задачи, созданы определенные оперативные управленческие схемы передачи информации. В этом году, например, запущено 166 электронных вешек по всей Московской области, по всем этим точкам. В электронном режиме вешки передают информацию в случае резкого подъема уровня воды для принятия управленческих решений, вплоть до эвакуации населения. Но в этом году до этого не дошло.





Тут вопрос периодически выстреливает по-разному. Те же Луховицы, они из года в год стоят на контроле. Все мероприятия планируются и проводятся. Те проблемы, которые вскрываются и реально требуют технических решений, ставятся в планы и включаются в программы. Минэкологии у нас эту программу постоянно ведет по расчистке русел рек, по дноуглублению и так далее. В том числе это федеральные мероприятия. И Росводресурсы эту работу в рамках финансирования по всем направлениям проводят.





Например, в Дубне одна из таких проблемных точек - Иваньковское водохранилище, строилась защитная дамба в свое время. Сейчас работы по ее завершению продолжаются. Наш субъект закупал водоналивные дамбы в 2024 году и в 2025. Общая протяженность 3 300 метров. Ввиду того, что в этом году ожидались большие запасы снега, все дамбы находились в готовности в случае поднятия уровней. На всех участках нашего Московско-Окского бассейноводного управления они позволили не допустить этих подъемов. Что будет в следующем году, здесь никто уверенно сказать не может.





— Почему за столько лет не были организованы превентивные меры против затопления населенных пунктов?





— В какие-то времена, когда людям выделялись земельные участки, они давались для огородно-садовой деятельности и не предусматривали возведения на них капитальных строений. Вы слышали про луховицкие огурцы? Почему они там растут? Потому что река выходила в пойму, затапливала эти огурцовые посевные площади. И когда она сходила, огурцы высаживались, и за счет большой влажности почвы они считались самыми вкусными и наливными.





Человеческая алчность такова, что человеку дали участок огурцы свои выращивать, приезжать на лето. А он построил сначала сарайчик, потом домик, а потом его начало затапливать. И он начал жаловаться. На вопрос, зачем вы строили в пойме реки дом, человечек старается не говорить. Хотя все эти гидрологии в открытом доступе есть. Если человек принимает решение на своей собственной земле проводить какие-то работы, он должен провести изыскание по правилам строительства. Он это не сделал, то не сделал, а потом начинаются вопросы.





Ты там не должен был строить или должен был строить с соблюдением инженерно-технических мероприятий! То есть поднять участок или поставить строение на сваи или на опоры. Для этого должен провести расчеты и так далее. Люди продолжают строить, покупать эти участки в поймах рек. Где-то запрещают, а где-то люди не обращают внимания на запрет. Ситуация такая хаотичная и несбалансированная. Запрещают строить, но строят. А уже построенные участки или сносить надо, или дамбу строить вокруг этих участков. Но это затратно.





Ответственность лежит на частниках и садовых товариществах. Им доносятся задачи, чтобы они проводили на своих территориях мероприятия по защите своих хозяйств. Это обязанность собственников. Все мероприятия учитываются, возможность их реализации зависит от масштабов и финансирования. Сказать, что завтра мы все сделаем, снег весь будем собирать на границе с Калужской областью, и в Московской области ничего не будет, тоже неправильно.





Здесь много факторов зависит от водосборов. Например, в Московской области одни были условия, а вверх по течению Тверь, это гидрогеологические сети. Или если бы вверху были более высокие водопотоки, то Иваньковскому водохранилищу, которое в Дубне на севере, пришлось бы больше водосброс открывать. Соответственно, вода по всей гидросети поднялась бы значительно, и уровень затоплений был бы больше.