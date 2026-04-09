В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков

В Дагестане и Чечне установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.





Главы регионов, по его словам, должны постоянно информировать население о мерах поддержки, завершить оценку ущерба в кратчайшие сроки и организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социальных объектов.





Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения, которое стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в 1919 году.





Ранее власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.