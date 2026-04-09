Россиян с 1 июля обяжут указывать ИНН при платежах через СБП

С 1 июля 2026 года россияне при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) будут обязаны указывать ИНН. Норма затронет как физических, так и юридических лиц, заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум».





По его словам, такая мера вводится для борьбы с дропперством — подставными лицами, через счета которых мошенники выводят похищенные деньги.





Дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счет или даже переоформить паспорт, однако ИНН остается неизменным, убеждены эксперты.





Юрков подчеркнул, что ИНН станет универсальным идентификатором, который позволит проверять риски одновременно и в платежной системе «Мир», и в СБП. Это, по его мнению, поможет усилить инструменты защиты и усложнит дропперам обход уже введенных ограничений.