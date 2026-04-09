Задержан обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин. Он проходит по делу об использовании персональных данных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.









Ролдугин раньше был главным редактором газеты «Собеседник»(издание признано Минюстом иноагентом). В сентябре 2024 года, после того как издание признали иноагентом, редакция прекратила публикации.





Ранее стало известно об обысках в редакции «Новой газеты» в Москве. Это подтвердили и в самом издании.

Примерно в 12 часов в офис прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия. Адвокатов редакции не пускают, утверждают журналисты.





Обыск связан с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.





Позже в столичном главке полиции сообщили, что 10 марта МВД завело дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Полицейские установили, что «при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными».





О какой редакции идет речь, в полиции не уточнили.