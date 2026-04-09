В Муроме свыше 100 человек заразились кишечной инфекцией, половина из них находятся в больнице
В городе Муроме Владимирской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По данным регионального правительства, число заболевших достигло 106 человек, из них 50 госпитализированы, включая 25 детей.


Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют местным жителям использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду. Причины отравления устанавливаются.


Накануне уголовное дело о небезопасных услугах возбудили в Нижегородской области после массового отравления в городе Урень.  Там пострадали более 50 человек. 


Предварительно, люди пили сырую воду из-под крана, в которую попали паводковые или сточные воды.

#владимирская область #муром #кишечная инфекция
