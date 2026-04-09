Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России
Заседание прошло в закрытом режиме, на нем присутствовали дипломаты иностранных посольств
Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции и признал международное общественное движение «Мемориал» экстремистской организацией, запретив его деятельность на территории страны. Заседание прошло в закрытом режиме. В суд приехали дипломаты посольств Франции, Германии, Чехии и Швеции.


Юридически существует три структуры с названием «Мемориал»: международный «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» (оба признаны иноагентами и ликвидированы), а также Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», не имеющий негативных юридических статусов.


В декабре 2021 года суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал», а также по инициативе Генпрокуратуры — международный «Мемориал». 18 февраля 2026 года Минюст РФ включил в список нежелательных организаций швейцарскую International Memorial Association, связанную с движением.


История «Мемориала» началась в 1987 году с создания московской общественной группы, одним из основателей которой был академик Андрей Сахаров. Организация занималась увековечиванием памяти о советских репрессиях.

#экстремизм #мемориал #верховный суд
