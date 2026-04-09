Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат, а взамен получила тело 41 военного

Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. В ответ украинская сторона передала 41 тело российского военного.





Предыдущий обмен состоялся в конце февраля. Тогда РФ также передала тысячу тел, а украинская сторона — 35.





Российские военные гибнут в том числе в плену. Daily Storm рассказывал историю жителя Тольятти Никиты Копытова. Парня включили в списки на обмен, что должно было защитить его от истязаний и смерти. Однако вскоре его мама получила страшную новость.





В ООН и Красном Кресте заявляют, что не могут принудить Киев прекратить жестокое обращение с пленными, поэтому ограничиваются лишь тайными переговорами и рекомендациями.