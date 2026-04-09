Новости
Новости 18+
St
Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат, а взамен получила тело 41 военного
18+
Предыдущий обмен состоялся в конце февраля: тогда Москва отправила тысячу тел, а Киев — 35
Новости

Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. В ответ украинская сторона передала 41 тело российского военного.


Предыдущий обмен состоялся в конце февраля. Тогда РФ также передала тысячу тел, а украинская сторона — 35.


Российские военные гибнут в том числе в плену. Daily Storm рассказывал историю жителя Тольятти Никиты Копытова. Парня включили в списки на обмен, что должно было защитить его от истязаний и смерти. Однако вскоре его мама получила страшную новость.


В ООН и Красном Кресте заявляют, что не могут принудить Киев прекратить жестокое обращение с пленными, поэтому ограничиваются лишь тайными переговорами и рекомендациями.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...