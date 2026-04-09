Новости
Новости 18+
St
Альтернативный клиент Telegram пропал из App Store
18+
На прошлой неделе мессенджер начал помечать пользователей неофициальных клиентов из-за рисков перехвата данных
Новости

Альтернативный клиент Telegram — Telega — удален из App Store. При попытке найти приложение в магазине приложений Apple появляется надпись «запрашиваемая страница не найдена». При этом в Google Play и RuStore Telega по-прежнему доступна для скачивания.


Несколько дней назад Telegram начал помечать пользователей неофициальных клиентов мессенджера, к которым относится и Telega. В самом приложении появляется предупреждение о том, что использование таких версий может снизить безопасность переписки.


Нововведение добавили после расследования, согласно которому создатели Telega якобы активировали скрытую функциональность, позволяющую им перехватывать все данные между своим приложением и сервером Telegram, пропуская их через собственные сервера.


Ранее Центризбирком (ЦИК) подтвердил допустимость ведения агитации на выборах в Госдуму в Telegram. Об этом писала газета «Ведомости». 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#блокировка #интернет #appstore #telegram
Загрузка...
Загрузка...