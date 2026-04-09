Альтернативный клиент Telegram пропал из App Store

Альтернативный клиент Telegram — Telega — удален из App Store. При попытке найти приложение в магазине приложений Apple появляется надпись «запрашиваемая страница не найдена». При этом в Google Play и RuStore Telega по-прежнему доступна для скачивания.





Несколько дней назад Telegram начал помечать пользователей неофициальных клиентов мессенджера, к которым относится и Telega. В самом приложении появляется предупреждение о том, что использование таких версий может снизить безопасность переписки.





Нововведение добавили после расследования, согласно которому создатели Telega якобы активировали скрытую функциональность, позволяющую им перехватывать все данные между своим приложением и сервером Telegram, пропуская их через собственные сервера.





