Дошкольников в России обучат действиям при терактах

Минпросвещения совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом разработает программу подготовки воспитанников детских садов к действиям при совершении или угрозе совершения терактов. Об этом говорится в Плане мероприятий Года дошкольного образования.





В документе также указано, что будут разработаны методические рекомендации по применению программы и по проведению тренировок по антитеррористической защищенности объектов дошкольных образовательных организаций.





Ранее Daily Storm рассказывал о проблемах безопасности в школах. Охранники, которые должны стать главным барьером для проникновения злоумышленников, часто не справляются с этой задачей.





О проблемах в этой сфере издание поговорило с двумя охранниками.