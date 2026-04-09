Дошкольников в России обучат действиям при терактах
Программу составит Минпросвещения совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом
Минпросвещения совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом разработает программу подготовки воспитанников детских садов к действиям при совершении или угрозе совершения терактов. Об этом говорится в Плане мероприятий Года дошкольного образования.


В документе также указано, что будут разработаны методические рекомендации по применению программы и по проведению тренировок по антитеррористической защищенности объектов дошкольных образовательных организаций.


Ранее Daily Storm рассказывал о проблемах безопасности в школах. Охранники, которые должны стать главным барьером для проникновения злоумышленников, часто не справляются с этой задачей. 


О проблемах в этой сфере издание поговорило с двумя охранниками. 

#дети #теракт #минпросвещения
