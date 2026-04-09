ЛДПР проведет мониторинг графика работы детских садов и яслей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о проведении мониторинга продолжительности работы детских садов и ясельных групп в регионах РФ. Ранее на совещании с участием президента России Владимира Путина с членами правительства обсуждалась проблема совмещения родительских обязанностей и профессиональной деятельности.





«Сейчас график работы детских садов едва ли соответствует своей задаче по созданию условий для родителей — многие из учреждений завершают свой рабочий день в шесть или семь часов вечера. А ведь некоторые родители освобождаются значительно позже — не раньше 20:00. Возможность нанять няню или обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам есть далеко не у всех», — отметил Слуцкий.





В рамках мониторинга партия направит запросы министрам образования субъектов РФ с просьбой предоставить информацию о действующих дошкольных организациях, их режиме работы, группах и количестве детей.





Полученные данные ЛДПР намерена использовать для разработки инициатив по созданию условий для скорейшего возвращения женщин на рынок труда после рождения детей, подчеркнул лидер партии.