В Забайкалье задержали экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»* по делу о госизмене
Его подозревают в передаче Украине сведений об объекте критической инфраструктуры undefined
В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа»*, сообщили в ведомстве. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене и содействии Службе безопасности Украины (СБУ).


По данным следствия, задержанный вступил в подконтрольное СБУ Telegram-сообщество, после чего собрал и передал информацию об объекте критической инфраструктуры. 


Также, по версии ФСБ, он передал данные о ресурсах местного СМИ, специализирующегося на освещении хода специальной военной операции.


Telegram-канал «112» уточняет, что силовики провели обыски в квартире задержанного. Собранная украинскими спецслужбами информация, по данным канала, в дальнейшем использовалась для атак на объекты критической инфраструктуры.


*«Радио Свободная Европа» — организация признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных.

