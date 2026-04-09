Мужчина погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае — обломки дрона попали в балкон многоэтажки
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в поселке Саук-Дере Крымского района.


«Обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», — написал глава региона. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.


Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. В этих случаях, по данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.


За ночь с 8 на 9 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбиты над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, отчитались в Минобороны.

