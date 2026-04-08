Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

В Пермском крае арестовали школьника, обвиняемого в убийстве учительницы

Он останется под стражей как минимум на два месяца

Школьника, обвиняемого в убийстве учительницы на крыльце школы в Добрянке, арестовали. В Пермском краевом суде сообщили, что он пробудет под стражей как минимум до 7 июня.


По данным следствия, 17-летний юноша, состоявший на учете в местном отделе полиции, нанес не менее семи ножевых ранений своему классному руководителю, которую специально поджидал на крыльце школы.


Затем он бросил нож и скрылся с места происшествия. От полученных ранений преподаватель скончалась в больнице. Позднее подросток сам явился в правоохранительные органы. Он, как утверждается, признал вину.


Депутат Анатолий Ганицев рассказал Daily Storm, что убитая была чудесным преподавателем и уважаемым человеком в кругу образования и среди детей. Подростка, напротив, характеризовали как проблемного и конфликтного.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#убийство #школьники #пермский край #учитель
Загрузка...
Загрузка...