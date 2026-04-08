В Пермском крае арестовали школьника, обвиняемого в убийстве учительницы

Школьника, обвиняемого в убийстве учительницы на крыльце школы в Добрянке, арестовали. В Пермском краевом суде сообщили, что он пробудет под стражей как минимум до 7 июня.





По данным следствия, 17-летний юноша, состоявший на учете в местном отделе полиции, нанес не менее семи ножевых ранений своему классному руководителю, которую специально поджидал на крыльце школы.





Затем он бросил нож и скрылся с места происшествия. От полученных ранений преподаватель скончалась в больнице. Позднее подросток сам явился в правоохранительные органы. Он, как утверждается, признал вину.





Депутат Анатолий Ганицев рассказал Daily Storm, что убитая была чудесным преподавателем и уважаемым человеком в кругу образования и среди детей. Подростка, напротив, характеризовали как проблемного и конфликтного.