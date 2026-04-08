В Кузбассе пропал награжденный Путиным Герой России Алексей Асылханов, возбуждено дело об убийстве
В Кузбассе пропал награжденный Путиным Герой России Алексей Асылханов, возбуждено дело об убийстве

В Кемеровской области пятый день ищут 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.


3 апреля около четырех часов дня ветеран вышел из дома в Юрге, сказав жене, что идет на работу. Это показалось ей странным: обычно он работал в первой половине дня. Коллеги не видели его в тот день. Пара планировала отметить годовщину свадьбы 5 апреля.


В день пропажи Асылханов, предположительно, сел в машину к неизвестному мужчине, писали Telegram-каналы. Жена рассказала, что он не получал угроз и ни с кем не ссорился, перед исчезновением все было спокойно, вел себя как обычно и ни на что не жаловался.


На СВО Асылханов уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество украинских военных. В декабре 2024 года Владимир Путин наградил его «Золотой Звездой» Героя России. После ранения он вернулся в Кузбасс и стал работать педагогом в техникуме в Юрге.

#поиск #кузбасс #герой россии #без вести пропавшие
