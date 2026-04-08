Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

Иран закрыл Ормузский пролив после того, как Израиль нанес удары по Ливану, нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщают иранские СМИ. Нефтяные танкеры, которые уже начали проходить через пролив после объявления перемирия, остановлены.





Ранее сообщалось, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану.





Кроме того, Иран планирует взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в криптовалюте. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамида Хоссейни.





По его словам, Иран намерен взимать пошлины с любого проходящего танкера и проводить оценку каждого судна, чтобы исключить возможность перевозки оружия.





Каждый танкер должен отправить властям электронное письмо со сведениями о своем грузе, после чего Иран сообщит о сборе, который необходимо уплатить в цифровых валютах.





Издание отмечает, что в среду танкеры получили радиосообщение с предупреждением о том, что они станут целью военных ударов, если сначала не получат разрешение от иранских властей.