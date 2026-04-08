Трамп пригрозил Ирану стелс-бомбардировщиками и драконовскими пошлинами

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал новые заявления в адрес Ирана. Он сообщил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном, в котором, по его словам, произошла «очень продуктивная смена режима».





При этом Трамп подчеркнул, что обогащения урана не будет, а США с помощью бомбардировщиков B-2 выкопают и удалят всю «глубоко зарытую ядерную пыль», которая сейчас находится под тщательным спутниковым наблюдением.





Американский лидер также заявил, что с Ираном обсуждается смягчение тарифов и санкций, многие из 15 пунктов уже согласованы. При этом он предупредил, что США будут облагать импорт из стран, поставляющих оружие Ирану, пошлинами в размере 50% без каких-либо исключений.





Несмотря на объявленное перемирие, иранский телеканал PressTV сообщил, что США и Израиль нарушили его, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван на юге Ирана. В то же время первое судно после объявленного прекращения огня прошло Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Бахрейн, ОАЭ и Кувейт заявили об отражении новых атак иранских беспилотников.