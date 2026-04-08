Массовое отравление в Нижегородской области: 54 человека заболели, пятеро госпитализированы

В городе Урень Нижегородской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 7 апреля за медицинской помощью обратились 54 человека, пятеро госпитализированы, включая четырех детей. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев и реанимации нет.





Глава Уренского округа Сергей Бабинцев сообщил, что первые обращения в центральную районную больницу начали поступать вечером 5 апреля. Жители центральной части города жаловались на симптомы, характерные для кишечной инфекции. Все госпитализированные сообщили, что употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту жительства.





Специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной отравления стал норовирус второй группы. Анализы проб воды, взятые из городских скважин, не выявили патогенной микрофлоры. По предварительной версии, произошло однократное попадание паводковых или сточных вод в водопроводную сеть. Источник заражения пока не найден.





В целях недопущения распространения инфекции детские сады и школы Уреня закрыты минимум до 9 апреля. Учреждения переведены на дистанционный режим работы. Власти округа заключили контракт на полную промывку всего водопровода. На время работ подача воды будет прекращена, организован подвоз бутилированной воды.





Населению рекомендовано не пить сырую воду, использовать для питья бутилированную или кипяченую воду, а после мытья посуды, овощей и фруктов ополаскивать их кипятком.





Прокуратура Нижегородской области начала проверку. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело.