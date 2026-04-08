Песков: Спецслужбы занимаются «нормализацией работы интернета» в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных неудобствах в администрации главы государства из-за ограничений связи и о том, «устраивают ли Кремль темпы борьбы с VPN», заявил, что работу по «нормализации интернета» в стране ведут соответствующие службы.





«Все-таки заключения должны давать специалисты. Мы как пользователи лишь можем констатировать: да, перебои, перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы. Но мы знаем, что наши соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», — сказал представитель Кремля.





Ранее в Кремле и Госдуме сообщали, что на фоне ограничений мобильной связи и интернета в Москве перешли на использование стационарных телефонов.