Песков: Спецслужбы занимаются «нормализацией работы интернета» в России
Пресс-секретарь президента признал, что перебои со связью продолжаются undefined
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных неудобствах в администрации главы государства из-за ограничений связи и о том, «устраивают ли Кремль темпы борьбы с VPN», заявил, что работу по «нормализации интернета» в стране ведут соответствующие службы.


«Все-таки заключения должны давать специалисты. Мы как пользователи лишь можем констатировать: да, перебои, перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы. Но мы знаем, что наши соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», — сказал представитель Кремля.


Ранее в Кремле и Госдуме сообщали, что на фоне ограничений мобильной связи и интернета в Москве перешли на использование стационарных телефонов.

#интернет #кремль #дмитрий песков
