Медведев назвал перемирие США и Ирана «хрупким» и предупредил о риске возобновления боевых действий

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «промежуточным вариантом» перемирие между США и Ираном, объявленное президентом Дональдом Трампом. По его словам, это хрупкое перемирие, при котором ни одна из сторон не может добиться полной реализации своих требований без риска возобновления боевых действий.





«Возможно, но есть промежуточный вариант. Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу», — написал Медведев.





Он отметил, что решение Трампа пойти на двухнедельное прекращение огня свидетельствует о победе здравого смысла, вера в который была «сильно подорвана» заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день.





Особое внимание зампред Совбеза обратил на наличие третьего игрока — Израиля, который, по его словам, не на стороне США. «Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски», — добавил Медведев.





Ранее Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня. В Тегеране это назвали «исторической победой».