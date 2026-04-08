Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Мэр Горловки: ВСУ начали применять дроны «Марсианин»

Такие БПЛА оснащены ИИ и их не видят средства РЭБ, подчеркнул он

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять беспилотники «Марсианин» с искусственным интеллектом для ударов по Горловке, заявил мэр города в ДНР Иван Приходько. 


«К сожалению, я не могу похвастаться хорошими новостями. За последние несколько суток ситуация резко ухудшилась. Враг начал применять новые дроны под названием «Марсианин», — сказал он на заседании парламента Кемеровской области. Этот регион шефствует над Горловкой. 


Опасность дронов в высокой скорости — до 300 км/ч. Их не видят РЭБ и не реагируют детекторы дронов, отметил Приходько.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#днр #всу #горловка
Загрузка...
Загрузка...