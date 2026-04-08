В Дагестане по-прежнему затоплены больше 1300 жилых домов

В Дагестане остаются подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог. Вода не ушла и с 1664 приусадебных участков, сообщили в МЧС.





В восьми муниципальных образованиях по-прежнему нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами. На проблемные участки направлены дополнительные силы спасателей и подразделений пожарной охраны для оказания помощи.





В Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.





Второе наводнение пришло в Дагестан в конце прошлой недели. Погибли шесть человек. Власти ожидают, что третья волна паводка в регионе начнется 11 апреля.





От стихии пострадала в том числе Махачкала. Живущие в городе экскурсовод и учитель, спасавшие людей во время наводнения, рассказали Daily Storm о проблеме с ливневками в городе.