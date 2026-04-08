Трамп пообещал Ирану «золотой век», но Израиль продолжает наносить удары

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в очередной раз объявил о перемирии между США, Израилем и Ираном, назвав это «важным днем для мира во всем мире». По его словам, Тегеран сам хочет прекращения огня, поскольку «с него хватит». Американский лидер пообещал, что США помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе, будут поставлять Ирану товары и помогут ему начать процесс восстановления.





«Как и в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!» — написал Трамп.





Однако, несмотря на объявленное перемирие, израильские ВВС по-прежнему наносят удары по целям в Иране, сообщает The Times of Israel. Издание отмечает, что ЦАХАЛ дважды фиксировал ракетные залпы из Ирана с того момента, как, по сообщениям, должно было вступить в силу прекращение огня.





По данным CNN, Израиль пошел на перемирие неохотно, поскольку у него остаются незавершенные военные задачи в отношении Ирана. Кроме того, сделка не распространяется на Ливан, и ЦАХАЛ продолжает операцию против «Хезболлы».





Первый раунд переговоров по урегулированию между США и Ираном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, пишет Axios. В состав американской делегации могут войти вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.





Ранее Трамп согласился на двухнедельное перемирие, подчеркнув, что это обоюдное прекращение огня. Причиной он назвал «выполнение и перевыполнение» всех военных задач США.





В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана заявил об «исторической победе» в войне с США, утверждая, что Вашингтон полностью согласился на иранское предложение из 10 пунктов, включающее выплату компенсаций, признание контроля Тегерана над Ормузским проливом и права на обогащение урана, снятие санкций и вывод войск из региона.