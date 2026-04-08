Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном

Между США и Ираном в течение двух недель будет действовать двустороннее прекращение огня. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social, уточнив: одним из условий стало «полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива».





«Это будет двустороннее прекращение огня! Причина в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели и находимся на продвинутом этапе переговоров по окончательному соглашению о долгосрочном мире с Ираном и на Ближнем Востоке», — написал он.





По словам политика, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают его «рабочей основой» для переговоров. Почти все пункты, вызывавшие разногласия ранее, согласованы сторонами, добавил он.





Высший совет нацбезопасности Ирана, в свою очередь, заявил об «исторической победе» в войне с США. Вашингтон, как утверждается, полностью согласился на иранское предложение из 10 пунктов.





США обязуются выплатить компенсации, отказаться от агрессии, признать контроль Тегерана над Ормузским проливом, признать право Ирана на обогащение урана, снять санкции, вывести войска из региона и прекратить боевые действия, включая операции против союзников Ирана.





В Белом доме эту информацию не комментировали.





CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает, что Израиль согласился приостановить свои бомбардировки на время продолжения переговоров.





8 апреля в 3:00 по московскому времени должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Ирана открыть движение по Ормузскому проливу, пригрозив в противном случае «гибелью целой цивилизации, которую никогда не возродят».





Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил американского лидера продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.