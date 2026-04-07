Репродуктивная медицина в Москве становится доступнее

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС в столице за последние шесть лет увеличилась более чем в два раза. Если в 2019 году ее прошли пять тысяч женщин, то сейчас — более 10 тысяч.





В текущем году процедуру смогут получить еще почти 12 тысяч москвичек. По словам Раковой, пациентки с трудностями при планировании беременности получают комплексную медицинскую помощь с персональным подходом: врач становится личным проводником на протяжении годового лечения — от первого обращения до наступления беременности. При необходимости женщине сразу предоставляется возможность прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям, включая ЭКО.





Показания для процедуры определяет акушер-гинеколог в женской консультации или центре женского здоровья. Претендентами могут стать пары с бесплодием, женщины с генетическими патологиями, а также не имеющие постоянного партнера. Бесплатно ЭКО проводят 25 московских клиник, перечень опубликован на сайте департамента здравоохранения.





С 2025 года в обновленных центрах женского здоровья действует новый стандарт помощи при бесплодии: консультации, обследования и сопровождение во время беременности. План лечения и маршрутизация отражаются в электронной медицинской карте. Также в столице работает бесплатная программа по криоконсервации яйцеклеток или эмбрионов.





Заведующая лабораторией генетики больницы имени Юдина Мария Бяхова отметила, что современная репродуктивная медицина — это командная работа генетиков, репродуктологов и эмбриологов. Ключевой инструмент — преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), которое позволяет выявить нарушения эмбриона до его переноса в полость матки. ПГТ повышает вероятность наступления беременности, снижает риск выкидышей и увеличивает шансы рождения здорового ребенка. Это особенно важно для пар с бесплодием, наследственными заболеваниями или неблагоприятным акушерским анамнезом.





Однако, предупредила генетик, ПГТ не дает 100% гарантии: не все заболевания можно выявить, возможны новые мутации, есть влияние внешней среды и течения беременности. Поэтому после ЭКО с ПГТ обязательны стандартные пренатальные скрининги — УЗИ и биохимические анализы. Решение о переносе эмбриона принимается совместно специалистами, но последнее слово остается за женщиной.