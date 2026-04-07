В России появятся монеты с изображением Ахмата Кадырова

Совет директоров Банка России решил выпустить серебряную монету с изображением первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщается на сайте регулятора.





Серебряная монета номиналом два рубля выйдет в количестве трех тысяч экземпляров. Она будет отчеканена к 75-летию со дня рождения политика. Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России». Ее сделают из серебра 925-й пробы, масса драгметалла составит 15,55 грамма.





Это второй подобный случай, когда Банк России выпускает монету в честь современного политика. Напомним, в 2013-м регулятор отчеканил монету с изображением Виктора Черномырдина. Это было сделано в честь его 75-летия.