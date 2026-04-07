В Запорожской области чиновник погиб, спасая детей из атакованной ВСУ школы
Речь идет о замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александре Резниченко undefined
В Запорожской области чиновник погиб, спасая детей из атакованной ВСУ школы

Речь идет о замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александре Резниченко

Заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб, спасая детей от обстрела ВСУ. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.


Во вторник утром украинские военные ударили по школе в селе Великая Знаменка. По словам Балицкого, чиновник до последнего оставался рядом со своими земляками и помогал спасать учеников. 


Благодаря быстрым и четким действиям оперативных служб, сотрудников администрации и школы детей удалось вывести из здания, сейчас их жизням ничего не угрожает. Глава региона выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.


Общественная палата региона инициирует представление Резниченко к государственной награде (посмертно). Председатель палаты Антон Бибаров-Государев назвал его подвиг примером мужества и самоотверженности и отметил, что поступок гражданского человека должен быть отмечен наградой федерального уровня, передает ТАСС.


На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве добавили, что среди учеников есть семеро пострадавших — это ученики шестых и девятых классов. У них диагностировали взрывные травмы, а также осколочные ранения.

