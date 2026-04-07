Шесть человек погибли в результате наводнения в Дагестане, регион готовится к новым паводкам

Шесть человек, среди которых трое детей, стали жертвами сильнейшего наводнения в Дагестане. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.





По его словам, в период с 4 по 5 апреля регион подвергся повторному воздействию циклона, ситуацию усугубил прорыв дамбы Геджухского водохранилища. Это привело к подтоплению частных домов в населенном пункте Мамедкала и ограничению движения на федеральной трассе «Кавказ».





Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту, что в зону ЧС попали до 1,5 миллиона жителей республики. Эвакуированы 6229 человек, в том числе 1300 детей. Всего, по данным Куренкова, в 25 населенных пунктах были подтоплены более 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. На момент совещания оставались подтопленными свыше двух тысяч домов, более 2,1 тысячи приусадебных участков и более 180 участков дорог.





Реакция президента и режим ЧС





Открывая совещание, Владимир Путин назвал погоду в Дагестане аномальной: только за один день, 30 марта, выпало сразу три месячные нормы осадков. С начала метеонаблюдений (с 1882 года) подобных показателей в регионе никогда не фиксировалось.





Глава МЧС доложил, что сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. В ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Регион готовится к новой волне паводков.





Меры поддержки и восстановление





Путин поручил оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, проводить оценку ущерба адресно — индивидуально с каждой семьей. Он также потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку, своевременно оказывать медицинскую и правовую помощь.





Куренков сообщил, что пострадавшие могут подать заявление на выплаты через портал госуслуг или в МФЦ. Семьям погибших оказывается материальная помощь. Меликов доложил, что путевые и дорожные службы переведены на усиленный режим и проводят восстановительные работы. Президент также заслушал глав наиболее пострадавших муниципалитетов — Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов.