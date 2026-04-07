Экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии
Также ему назначили штраф в размере 450 миллионов рублей
Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего заместителя губернатора региона Алексея Дедова к 17 годам заключения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.


Его признали виновным в получении взяток, наказание Дедов будет отбывать в колонии строгого режима. Судья также постановил назначить экс-чиновнику штраф в размере 450 миллионов рублей в доход государства. Суд также конфисковал у него сумму полученных взяток — более 20 миллионов рублей.


Кроме того, Дедов на 12 лет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с властными и административно-хозяйственными полномочиями.


Днем ранее суд также приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятках.

#суд #взятки #курская область
