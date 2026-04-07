«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация»: Трамп сделал громкое заявление об Иране

Президент США Дональд Трамп допустил полное уничтожение иранской цивилизации сегодняшней ночью. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.





По словам американского президента, сегодня ночью может «исчезнуть целая цивилизация, которую уже не удастся восстановить». Он выразил надежду, что этого не случится, но признал возможность такого исхода. Трамп также намекнул на что-то «революционное и удивительное», но не стал вдаваться в детали, отметив, что все прояснится вечером.





Накануне глава Белого дома пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут «жить в аду». В ответ Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.