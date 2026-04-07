В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов, евро и рублей наличкой

Несколько миллионов наличными, в том числе в иностранной валюте, обнаружили следователи в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры на заседании Ленинского районного суда Краснодара, где рассматривается антикоррупционный иск об обращении имущества семьи Коробки в доход государства.





Всего было найдено около 4 миллионов долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей. Помимо самого чиновника, ответчиками по иску выступают 20 физических и три юридических лица. Кадастровая стоимость активов, упомянутых в заявлении, превышает 10 миллиардов рублей, а рыночная — в несколько раз больше, передает РИА Новости.





Также представитель Генпрокуратуры сообщил, что в отношении Коробки возбуждено уголовное дело.