Новости
Новости 18+
St
В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов, евро и рублей наличкой
18+
Против чиновника возбуждено уголовное дело
Новости

В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов, евро и рублей наличкой

Против чиновника возбуждено уголовное дело

Несколько миллионов наличными, в том числе в иностранной валюте, обнаружили следователи в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры на заседании Ленинского районного суда Краснодара, где рассматривается антикоррупционный иск об обращении имущества семьи Коробки в доход государства.


Всего было найдено около 4 миллионов долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей. Помимо самого чиновника, ответчиками по иску выступают 20 физических и три юридических лица. Кадастровая стоимость активов, упомянутых в заявлении, превышает 10 миллиардов рублей, а рыночная — в несколько раз больше, передает РИА Новости.


Также представитель Генпрокуратуры сообщил, что в отношении Коробки возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...