Bloomberg: Орбан в разговоре с Путиным предложил быть «мышью», помогающей «льву»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности быть «мышью», помогающей «льву». Стенограмму беседы политиков опубликовало агентство Bloomberg.





Случай произошел во время телефонного разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года. Тогда венгерский премьер заявил о готовности приложить все усилия, чтобы помочь российскому президенту, в том числе в урегулировании конфликта на Украине. Для этого он предложил организовать саммит в Будапеште.





Чтобы подчеркнуть свою мысль, венгерский премьер вспомнил басню Эзопа, популярную в Венгрии, о мыши, которая помогает льву, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно публикации, эта реплика рассмешила Владимира Путина.





Стенограмма, как сообщается, была предоставлена правительством Венгрии.