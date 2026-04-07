Bloomberg: Орбан в разговоре с Путиным предложил быть «мышью», помогающей «льву»
Премьер Венгрии вспомнил басню Эзопа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности быть «мышью», помогающей «льву». Стенограмму беседы политиков опубликовало агентство Bloomberg.


Случай произошел во время телефонного разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года. Тогда венгерский премьер заявил о готовности приложить все усилия, чтобы помочь российскому президенту, в том числе в урегулировании конфликта на Украине. Для этого он предложил организовать саммит в Будапеште. 


Чтобы подчеркнуть свою мысль, венгерский премьер вспомнил басню Эзопа, популярную в Венгрии, о мыши, которая помогает льву, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно публикации, эта реплика рассмешила Владимира Путина.


Стенограмма, как сообщается, была предоставлена правительством Венгрии.

