План «Перехват» объявлен в Ростовской области после убийства супружеской пары

В Таганроге следователи выясняют обстоятельства убийства супружеской пары. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Ростовской области.





Тела пожилых мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены 6 апреля в одном из частных домов города. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Криминалисты провели осмотр места происшествия и тел погибших.





Подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивает полиция. В региональном главке МВД сообщили, что по подозрению в совершении этого преступления объявлен в розыск Давтян Варшам Сейранович 1993 года рождения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемый — сын погибших.





Мужчина уехал на машине Kia коричневого цвета.