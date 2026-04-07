План «Перехват» объявлен в Ростовской области после убийства супружеской пары
Силовики разыскивают сына убитых
Новости

План «Перехват» объявлен в Ростовской области после убийства супружеской пары

Силовики разыскивают сына убитых

В Таганроге следователи выясняют обстоятельства убийства супружеской пары. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Ростовской области.


Тела пожилых мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены 6 апреля в одном из частных домов города. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Криминалисты провели осмотр места происшествия и тел погибших.


Подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивает полиция. В региональном главке МВД сообщили, что по подозрению в совершении этого преступления объявлен в розыск Давтян Варшам Сейранович 1993 года рождения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемый — сын погибших.


Мужчина уехал на машине Kia коричневого цвета.

#убийство #ростовская область #розыск
