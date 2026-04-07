Москва приглашает представителей бизнеса стать партнерами проекта «Лето в Москве»

Московских предпринимателей приглашают к сотрудничеству в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». Город предлагает бизнесу стать партнером или соорганизатором масштабных уличных событий, что позволит компаниям громко заявить о себе, увеличить продажи за счет новой аудитории и повысить лояльность клиентов.





Участники получают доступ к готовой инфраструктуре, информационной поддержке и возможность находиться в эпицентре городского трафика. Предусмотрено несколько форматов участия.





Для потенциальных партнеров доступны спонсорство в ключевых проектах (включая эксклюзивный статус и постоянное присутствие бренда на площадках), участие в мероприятиях на оборудованных территориях — в парках, на бульварах и пешеходных зонах всех округов столицы. Можно брендировать городскую инфраструктуру, использовать тематическое оформление и униформу сотрудников, устанавливать стационарные, инфраструктурные и временные объекты.





Также предусмотрено размещение на медиаповерхностях (экраны, указатели, афиши, билеты), возможность наименования объектов или мероприятий созвучно бренду, оформление бренд-зон и арт-объектов, проведение собственных и партнерских мероприятий — от закрытых до массовых фестивалей, концертов и мастер-классов, а также промоакции с раздачей продукции и призов.





Вновь пройдет проект «Время возможностей», который с 2024 года объединяет городскую событийную программу и предпринимательские площадки. К участию приглашаются компании из сфер услуг, общественного питания, торговли, образования, культуры, спорта, индустрии красоты и гостиничного бизнеса. Летом 2025 года более 1,5 тысячи предпринимателей организовали свыше 5,1 тысячи мероприятий, а в зимнем сезоне — более 1,8 тысячи участников провели 11,9 тысячи событий.





Предприниматели могут проводить дегустации, акции и демонстрации на оборудованных площадках, а также бесплатно размещать продукцию в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве».





Возвращается сервис бронирования городских пространств «Все на улицу!». Любой желающий может бесплатно забронировать площадку с развитой инфраструктурой (шале, беседки, сцены) для проведения мастер-классов, лекций, концертов, тренировок и других активностей под своим брендом.





Сезонные городские проекты становятся важным фактором развития событийного туризма и столичной экономики. Системное партнерство властей Москвы и бизнеса способствует росту предпринимательской активности, повышению туристической привлекательности и созданию новых форматов досуга.