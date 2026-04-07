«Ее уважали и дети, и коллеги»: депутат — о погибшей учительнице из Пермского края

Депутат думы Добрянского округа Анатолий Ганицев рассказал о погибшей учительнице Олесе Багута, отметив ее высокий профессионализм и авторитет среди учеников и коллег.





По словам депутата, незадолго до трагедии он проводил парламентский урок в школе № 5. Занятие состоялось 26 марта.





«Она была чудесным преподавателем и уважаемым человеком в кругу образования и среди детей. Я очень уважал этого человека, ее деятельность действительно была видна», — рассказал Ганицев Daily Storm.





От более подробных комментариев он отказался, пояснив, что не считает себя компетентным давать оценку произошедшему.





Олеся Багута скончалась утром в реанимации после нападения. По данным правоохранительных органов, на нее напал девятиклассник, вооружённый ножом.





В качестве одной из возможных причин произошедшего рассматривается недопуск ученика к экзаменам. СМИ также сообщают, что подросток мог ждать учительницу у школы. По предварительной информации, у него были проблемы с учебой, и ранее его несколько раз оставляли на второй год.





Обстоятельства трагедии уточняются. Расследование продолжается.