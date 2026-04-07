Сразу несколько уголовных дел возбудили в Прикамье после убийства учительницы
Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате
Следственный комитет возбудил два уголовных дела после убийства учительницы в городе Добрянка Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.


Изначально следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство, однако после смерти учительницы статью переквалифицировали на убийство. Кроме того, появилась статья о халатности. Подозреваемого — ученика 9-го класса — допрашивают следователи.


На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что следователи работают с подростком, который нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Устанавливаются причины и условия, которые привели к трагедии.


Напомним, нападение произошло утром 7 апреля. 

#убийство #пермский край #нападение на школы
