Сразу несколько уголовных дел возбудили в Прикамье после убийства учительницы

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после убийства учительницы в городе Добрянка Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.





Изначально следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство, однако после смерти учительницы статью переквалифицировали на убийство. Кроме того, появилась статья о халатности. Подозреваемого — ученика 9-го класса — допрашивают следователи.





На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что следователи работают с подростком, который нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Устанавливаются причины и условия, которые привели к трагедии.





Напомним, нападение произошло утром 7 апреля.