Суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» и ее европейские филиалы террористической организацией

Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал террористической организацией «Чеченскую Республику Ичкерия» (ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах и запретил их деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.





После начала специальной военной операции участники ЧРИ воюют на стороне Украины против российских войск. Они также проводят диверсии в Белгородской и Курской областях и участвуют в убийствах военных и мирных жителей. ЧРИ была основана в 1991 году в Чечне. С ноября 2007 года ее возглавляет Ахмед Закаев. Он находится в международном розыске и живет в Великобритании, рассказали в ведомстве.





В ФСБ предупредили, что все лица, причастные к деятельности этой организации или оказывающие ей содействие, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.