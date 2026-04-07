Выжила только пятилетняя девочка: во Владимирской области в результате удара ВСУ погибла семья

Беспилотник попал в жилой дом

В Александровском районе Владимирской области в ночь на 7 апреля беспилотник попал в двухквартирный жилой дом. В результате погибли двое взрослых и их сын-подросток, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. 


Пятилетняя дочка выжила — она была госпитализирована с ожогами. Позже глава региона уточнил, что девочка находится у родственников. Погибший мальчик родился в 2014 году. Соседи не пострадали. 


После удара беспилотника в квартире начался пожар, его потушили сотрудники МЧС. Губернатор выехал на место, чтобы оценить последствия атаки. Он выразил соболезнования родственникам погибшей семьи.


Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская сообщила, что вопрос об опеке над выжившей девочкой решится в ближайшее время.

#владимирская область #гибель #атаки всу
