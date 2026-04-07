Подросток напал с ножом на учительницу в Пермском крае, женщина умерла

Вооруженный ножом 17-летний подросток напал на учительницу у входа в школу №5 в Добрянке Пермского края. Женщина скончалась, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.





Утром 7 апреля подросток ударил женщину ножом, после чего ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Погибшей было 55 лет.





Махонин сообщил, что погибшей оказалась учитель русского языка и литературы Олеся Петровна Багута. Он выразил соболезнования ее родным, близким и коллегам.





Нападавший задержан. На месте работают правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело. Занятия со второй смены в учебном заведении отменили.